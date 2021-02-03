Kredi ile emeklilik imkanı! SGK bankalarla anlaştı
SGK, kredi ile emeklilik kapsamında bankalarla anlaştı. Borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. İşte tüm detaylar...
Milyonlarca vatandaşa büyük fırsat olarak sunulan borç yapılandırma başvuruları sona erdi. Toplam 7.7 milyon vatandaş 110 milyar liraya yakın borcunu yapılandırırken, 4.1 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca borçları otomatik olarak silinecek olan Bağ-Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da martta başlatılacak.
Sosyal medya hesabından vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamındaki başvuru sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti.
Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi. Borç yapılandırmasına ilişkin sonuçlar ise posta başvurularının kayda girmesinin ardından açıklanacak. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.