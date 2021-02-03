Kredi ile emeklilik imkanı! SGK bankalarla anlaştı

Milyonlarca vatandaşa büyük fırsat olarak sunulan borç yapılandırma başvuruları sona erdi. Toplam 7.7 milyon vatandaş 110 milyar liraya yakın borcunu yapılandırırken, 4.1 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca borçları otomatik olarak silinecek olan Bağ-Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da martta başlatılacak.