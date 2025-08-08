Kredi faizlerinde indirim başladı! Konut kredi faizini yüzde 3'ün altına indiren de var
Merkez Bankası'nın 300 puanlık indirim kararı sonrası, kredi faizlerinde de çözülme başladı. Yüzde 5'lere kadar çıkan tüketici kredisi faizini 3.39'a çeken de var, konut kredi faizini yüzde 3'ün altına indiren de.
Merkez Bankası'nın 4 aylık molanın ardından faizi üç puan indirmesi sonrası kredi faizlerinde aşağı yönlü hareket başladı. Tüketici kredisi faizini yüzde 3.39'a, konut kredisi faizini ise yüzde 3'ün altına çeken var.
Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmesinin ardından kredi faizlerinde indirim başladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bankalar 4 aylık aranın ardından tüketici ve konut kredilerinde mini indirimler yapıyor.
Halen birçok banka aylık yüzde 5'lere varan tüketici kredisi kullandırırken faizi yüzde 3.39'a çeken de var. Bu faiz dijital bankalarda ise daha da aşağı taşındı.
Burgan Bank çatısı altında faaliyet gösteren ON Dijital dün yaptığı açıklamayla 24 ay vadeye sahip 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizini aylık yüzde 2.99'a çektiğini duyurdu.
KONUT KREDİSİ YÜZDE 2.69
Konut kredisinde ise Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından harekete geçen ilk banka Ziraat oldu. Ziraat Bankası geçen hafta konut kredisinde faiz oranını yüzde 2.99'dan 2.69'a çekti.
Yapı Kredi ise konut kredisini dün yaptığı duyuruyla vadesine göre 2.99-3.40 aralığına düşürdü. Kredi faizlerinde indirimin Merkez Bankası'nın hamlesine göre yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.