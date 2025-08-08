Kredi faizlerinde indirim başladı! Konut kredi faizini yüzde 3'ün altına indiren de var

Halen birçok banka aylık yüzde 5'lere varan tüketici kredisi kullandırırken faizi yüzde 3.39'a çeken de var. Bu faiz dijital bankalarda ise daha da aşağı taşındı.

Burgan Bank çatısı altında faaliyet gösteren ON Dijital dün yaptığı açıklamayla 24 ay vadeye sahip 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizini aylık yüzde 2.99'a çektiğini duyurdu.