Kredi faizleri resmen uçtu! 100 bin TL çeken 12 ayda ne kadar faiz ödüyor?
Kredi faizleri TCMB’nin son faiz hamlesinin ardından zirveye çıktı. Bankaların sunduğu “en düşük faizli tüketici kredisi” oranlarına göre; yüzde 4,19 ile 100 bin TL kredi çeken bir tüketici, 12 ayda 139 bin 400 TL olarak geri ödeme yapacak.
Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan sıkı para politikası, kredi faizlerine yansımaya devam ediyor.
Merkez Bankası tarafından açıklanan son rakamlara göre geçen hafta;
1/3 ay arası sürede TL mevduat faizi yüzde 59,52'ye yükseldi. İhtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 82,09 seviyesine kadar tırmandı. Ortalama ticari kredi faizlerinde de yüzde 62,72 seviyesi görüldü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yaygın olarak “100 bin TL ihtiyaç kredisi” aramaları yapılıyor. Peki en düşük oranlı kredi oranı yüzde kaç?
Şu anda en düşük ihtiyaç kredisi yüzde 4,19 faiz oranıyla TEB tarafından sunuluyor. Bu orana göre;