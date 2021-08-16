Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı
SİVAS’ta 13 yıl önce kredi çekerek aldığı papağanını yanından ayırmayan Hateme Karabulut, her yere papağanıyla gidiyor.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hateme Karabulut, 13 yıl önce Jako cinsi bir papağan aldı. Karabulut kredi çekerek aldığı papağanına çocuğu gibi bakıyor ve onu bir saniye bile yanından ayırmıyor.
Markete, pazara ve parka papağanıyla giden Karabulut, papağanıyla beraber yatıp kalkıyor. Papağanına oldukça düşkün olan Karabulut, papağanı kaybolduğunda kalp krizi geçirdi.
Papağanı ve Karabulut’u sokakta görenler ise bir yandan şaşkınlığını gizleyemezken, bir yandan fotoğraf çektirmek istiyor. Karabulut, papağanı satın almak isteyenlere ise vermiyor.
Papağanın sahibi Hateme Karabulut, papağanını evladı gibi gördüğünü belirterek, “Bu kuş 13 senedir bende. Kredi çektim aldım. İsmi Sabri. O kendine Şabo diyor. Çoğu zaman yanımda. Komşuya gidersem, alışverişe gidersem yanımda. Evimin arkasında bahçe var. Sabah saat 9’da oraya gidiyoruz." dedi.