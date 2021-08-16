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Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

SİVAS’ta 13 yıl önce kredi çekerek aldığı papağanını yanından ayırmayan Hateme Karabulut, her yere papağanıyla gidiyor.

Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hateme Karabulut, 13 yıl önce Jako cinsi bir papağan aldı. Karabulut kredi çekerek aldığı papağanına çocuğu gibi bakıyor ve onu bir saniye bile yanından ayırmıyor. 

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Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

Markete, pazara ve parka papağanıyla giden Karabulut, papağanıyla beraber yatıp kalkıyor. Papağanına oldukça düşkün olan Karabulut, papağanı kaybolduğunda kalp krizi geçirdi. 

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Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

Papağanı ve Karabulut’u sokakta görenler ise bir yandan şaşkınlığını gizleyemezken, bir yandan fotoğraf çektirmek istiyor. Karabulut, papağanı satın almak isteyenlere ise vermiyor.

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Kredi çekip aldı kaybolunca kalp krizi geçirdi! Sivas'ta gören telefona sarıldı

Papağanın sahibi Hateme Karabulut, papağanını evladı gibi gördüğünü belirterek, “Bu kuş 13 senedir bende. Kredi çektim aldım. İsmi Sabri. O kendine Şabo diyor. Çoğu zaman yanımda. Komşuya gidersem, alışverişe gidersem yanımda. Evimin arkasında bahçe var. Sabah saat 9’da oraya gidiyoruz." dedi. 

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