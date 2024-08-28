Kredi çekecekler dikkat! Bankalarda tutarlar güncellendi

Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar ulaştı. Bankalarda faizsiz kredi tutarlarının ben daha fazla yükselmesini beklemiyorum. Enflasyonla mücadele kapsamında piyasadan TL çekilmeye devam ederse 50 bin TL tutarındaki sıfır faizli kredi limiti bir miktar daha artırılabilir. Dağıtılan 50 bin TL’nin de bankaya bir maliyeti var. Ben sene sonuna kadar kampanyaların süreceğini düşünüyorum.