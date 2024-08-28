Kredi çekecekler dikkat! Bankalarda tutarlar güncellendi
Bankalar uyguladıkları 0 faizli kredi kampanyalarını revize etmeye devam ediyor. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarı 50 bin TL’ye ulaştı. Diğer kredi faiz oranlarında durum ne?
Faizsiz kredi tutarı daha da yükselir mi? Şu anda taşıt, ihtiyaç ve konut kredisinde faizler ne kadar oldu?Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:
Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar ulaştı. Bankalarda faizsiz kredi tutarlarının ben daha fazla yükselmesini beklemiyorum. Enflasyonla mücadele kapsamında piyasadan TL çekilmeye devam ederse 50 bin TL tutarındaki sıfır faizli kredi limiti bir miktar daha artırılabilir. Dağıtılan 50 bin TL’nin de bankaya bir maliyeti var. Ben sene sonuna kadar kampanyaların süreceğini düşünüyorum.
TAŞIT, KONUT, TÜKETİCİ KREDİ FAİZİ NE DURUMDA?
Şu anda 24 ay vadede 100 bin TL tutarında bir tüketici kredisi çekilmek istense faiz oranı yüzde 4.54, aylık ödeme tutarı 7.895 TL yapıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı 189.500 TL’yi buluyor.
24 ay vadede 1 milyon TL’lik bir taşıt kredisi kullandırılmak istense faiz oranı yüzde 4.54 oluyor ve aylık taksit 78.958 TL’yi buluyor. Kredinin toplam geri ödemesi 1.895.013 TL oluyor.