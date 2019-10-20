Krallar Vadisi'nde 3 bin yıl sonra açılan başrahiplerin tabutlarında ne çıktığına bakın
Antik Mısır dönemi gizemini korumaya devam ederken yeni bir keşif daha gündeme bomba gibi düştü.
Krallar Vadisi'nde başrahiplerin aile üyelerine ait olduğu tespit edilen 30 işlemeli antik ahşap tabut bulundu. Oldukça nadir rastlanan tabutların günümüzden 3 bin yıl önce, MÖ. 10. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.
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Asasif kenti yakınlarında bulunan Antik Mısır dönemine ait tabutlar, son yüzyılda türünün en büyük keşfi olarak niteleniyor.
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30 tabutun yerin yaklaşık 1 metre altına iki sıralı olarak gömüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Al-Waziri, Asasif kentinde ilk kez Antik Mısır dönemine ait görkemli bir keşfin yapıldığını, 19'uncu yüzyılda bulunan eserlerin Kraliyet Ailesine ait olduğunu fakat yeni tespit edilen tabutların başrahiplerin ailelerine ait olduğunu söyledi.
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