Kraliyet uyarmıştı! Aileden ayrılan Prens Harry ünvanını kaybetti
3 yıl önce İngiliz Kraliyet Ailesinden ayrılıp eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry majesteleri ünvanını kaybetti.
2018 yılında Meghan Markle ile evlenen İngiliz Kraliyet ailesinin prensi Prens Harry 2020 yılında mali açıdan bağımsız olmak ve kraliyet ailesiyle yaşadığı problemler yüzünden eşi ile birlikte ABD'ye taşınmıştı.
Kraliyet ailesinden ayrılmalarına rağmen açıklamaları ve hayatlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü çift son dönemlerde ekonomik sıkıntı iddiaları ve boşanma haberleriyle mücadele ediyor.
Zor dönemden geçen Prens Harry şimdi de "Majesteleri" (His Royal Highness) ünvanı Kraliyet'in resmi sitesindeki biyografisinden kaldırıldı.
Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldığında bu ünvanı geride bırakmayı kabul etmişti. The Express'in haberine göre, Kraliyet Ailesi'nin sitesinde Prens Harry'nin ünvanı hala duruyordu.