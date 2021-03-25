Kraliyet ailesini terkeden Prens Harry'nin yeni işi herkesi şaşırttı
Eşi Meghan Markle ve oğulları ile Kraliyet ailesini terkedip İngiltere'den ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu. Harry, ABD'de ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir şirkette müdür yardımcılığı yapacak.
2018'de ABD'li oyuncu Megan Markle ile evlenen Prens Harry, yakın zamanda kraliyet ailesindeki tüm görevlerinden istifa ederek İngiltere'den ailesiyle birlikte ayrılmıştı.
Kendisine Amerika'da kraliyetten uzakta bir yaşam kuran Prens Harry, maddi desteğin kesilmesinin ardından yeni işini de buldu. Prens Harry, bir röportajında yeni işinden bahsetti.
Harry, Amerika'da ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren BetterUp Inc. adlı şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağını söyledi.
Yeni görevinde ürün strateji kararları, yardım kuruluşlarıyla iletişim ve sözcülükten sorumlu olacağını belirten Harry, "Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum"