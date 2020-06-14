Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı
68 yıldır monarşiyi yöneten Kraliçe'yi corona virüs bile yıldıramadı. 94 yaşındaki 2. Elizabeth tahtı, 50 yıldır bekleyen oğluna vermek yerine dijitalden yönetmeye başladı.
İngiltere Kraliyeti'ni 68 yıldır yöneten Kraliçe 2. Elizabeth (94) corona virüs salgınından da tahtını korumayı başararak çıktı.
16
Salgın nedeniyle resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan ayrılıp marttan bu yana Windsor Kalesi'nde yaşayan Kraliçe'nin aşı bulunana kadar kamu görevlerini uzaktan yürütemeyeceğinden korkuluyordu.
26
Hatta Kraliyet Ailesi'nin resmi biyografi yazarı, önceki gün Kraliçe'nin devrinin geçerliliğini kaybettiğini, artık oğlu Prens Charles'ın (71) tahtın yeni sahibi olduğunu açıkladı.
36
Ancak tam o sıralarda Kraliçe'nin resmi görevlerine 4 hazirandan itibaren Zoom uygulaması üzerinden devam ettiği ortaya çıktı.
46