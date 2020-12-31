Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi gelenek bozulmadı

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, yakında iki yaşına girecek olan oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile birlikte poz verdi. Fotoğrafta en çok dikkat çeken, küçük Archie'nin tıpkı babası Prens Harry gibi kızıl saçlı olmasıydı.