Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi gelenek bozulmadı
Kraliyet ailesi üyeleri ve birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yılbaşı paylaşımı yaptı. Ünlü isimlerin güzel dileklerde bulundukları paylaşımlarına beğeni yağdı.
Aralık ayında birçok ünlü isim evlerini yılbaşına uygun dekore etmeye başladı. Çam ağacı kurarak evlerini süsleyen aileler, o hallerini sosyal medya hesaplarından yayımladı. Her yıl geleneksel olarak basılan Kraliyet Ailesi Noel kartlarında eksik tamamlandı.
Kensington Sarayı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartını yayınladı. Prens William ile Kate Middleton, geleneksel Noel kartı için çocuklarıyla kamera karşısına geçti. Saraydan yapılan paylaşımda "Dük ve Düşes ailelerinin Noel kartı fotoğrafını paylaşmaktan mutluluk duyuyor" notu yazıldı.
Meghan Markle ve Prens Harry çifti, yakında iki yaşına girecek olan oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile birlikte poz verdi. Fotoğrafta en çok dikkat çeken, küçük Archie'nin tıpkı babası Prens Harry gibi kızıl saçlı olmasıydı.
Öte yandan Prens Charles ile Camilla Parker'ın da yeni yıl kartı paylaşıldı. Cornwall Dükü ile Düşesi İskoçya'daki Birkhall bahçelerinde çiçekler içinde poz verdi.