Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti
İSPANYA'da büyük yankı uyandıran ölüm! Adının karıştığı skandallar nedeni ile kraliyet ailesine zor günler yaşatan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden garson Albert Sola hafta sonu gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.
Kraliyet ailesine zor günler yaşatan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden garson Albert Sola hafta sonu bir barda esrarengiz bir şekilde ölü bulundu.
66 yaşındaki Albert Sola, Katalan kenti Girona yakınlarındaki bir barda arkadaşı ile buluşmaya gitti. Siparişini verdikten sonra birden yere yığılan Sola, hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından biri İspanyol basınına yaptığı açıklamada "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi.
Polis kaynakları, garsonun doğal sebeplerden öldüğünü ileri sürdü, ancak otopsi sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.