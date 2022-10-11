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Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

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Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

İSPANYA'da büyük yankı uyandıran ölüm! Adının karıştığı skandallar nedeni ile kraliyet ailesine zor günler yaşatan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden garson Albert Sola hafta sonu gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

Kraliyet ailesine zor günler yaşatan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden garson Albert Sola hafta sonu bir barda esrarengiz bir şekilde ölü bulundu.

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Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

66 yaşındaki Albert Sola, Katalan kenti Girona yakınlarındaki  bir barda arkadaşı ile buluşmaya gitti. Siparişini verdikten sonra birden yere yığılan Sola, hayatını kaybetti.

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Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından biri İspanyol basınına yaptığı açıklamada "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi.

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Kral'ın 'gayrimeşru çocuğuyum' demişti: Gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

Polis kaynakları, garsonun doğal sebeplerden öldüğünü ileri sürdü, ancak otopsi sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

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