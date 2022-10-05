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Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

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Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

Meghan Markle, vefat eden Kraliçe Elizabeth'i çoktan unutmuşa benziyor. Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Markle, son açıklamalarıyla gündemde. Markle'ın annesiyle birlikte gittiği çıplaklık kampıyla ilgili anısı olay oldu.

Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

Eşi Prens Harry ile Amerika'ya taşınan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden dolayı bir süre yas tuttu.

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Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümünün ardından podcast bölümlerine ara vermişti.

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Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

Sussex Düşesi, çocukluk dönemlerini anlattığı yeni bir bölümle geri döndü. The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Markle, komedyen Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu olarak karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu.

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Kraliçeyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...

Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya kültürüyle büyümenin kendisi için zor olan yönlerinden bahseden Markle'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.

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