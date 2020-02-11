Kraliçe'nin torunu Peter Phillips ile Autumn Kelly boşanıyor bir yıkım daha
Kraliyet Ailesi'nde bir yıkım daha yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ardından Kraliçe Elizabeth’in en büyük torunu Peter Phillips ile Kanadalı eşi Autumn Kelly, boşanıyor.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasının ardından sular durulmuyor. Kraliçe Elizabeth’in en büyük torunu Peter Phillips (42), 12 yıllık eşi Autumn Kelly ile (41) boşanıyor. Daily Mail'in haberine göre, ayrılığı Kanadalı Autumn Kelly istedi. Kelly'nin bu kararı ise eşi Peter Phillips'i ve Kraliçe'yi oldukça üzdü.
Boşanmayı isteyen Autumn Kelly'nin arkadaşları, Prenses Anne’in oğlu olan Peter’ın evliliğindeki kötü gidişatı görmediğini ve eşinin isteği karşısında afalladığını öne sürdü. Çiftin 9 yaşında Savannah ve 7 yaşında Isla adlarında iki kızı bulunuyor.
The Sun'ın haberine göre, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerinden istifa etmeleri, Autumn Kelly'nin boşanma kararını hızlandırdı. Autumn'un ülkesi Kanada'ya dönmek istediği iddia edildi.
Daily Mail’in kaynağı şunları söyledi: ''Peter Phillips mutlu bir evliliği olduğunu, iki güzel kızıyla mükemmel bir ailesi olduğunu düşünüyordu ve bunun olacağını görmedi. Şimdi şoka girmiş durumda.''