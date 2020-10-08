Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i 7 ayın ardından bırakıp işbaşı yapıyor

Kraliçe, Sandringham'daki konutundan Windsor Kalesi’ne döndü. 94 yaşındaki Elizabeth, uzun süre karantinada birlikte kaldığı 99 yaşındaki eşi Prens Philip'i geride bırakarak işbaşı yapıyor. Kraliyet çifti, mart ayından bu yana yedi boyunca birlikte karantinada kaldı. Sadece yazın altı haftayı Balmoral’da geçiren çift, son üç haftada da Norfolk'ta birlikteydi.