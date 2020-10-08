Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i 7 ayın ardından bırakıp işbaşı yapıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, yedi aydır eşi Prens Philip ile birlikte karantinadaydı. Kraliçe, eşini Sandringham'da bırakıp Windsor Kalesi'nde çalışmaya başlıyor.
Kraliçe, Sandringham'daki konutundan Windsor Kalesi’ne döndü. 94 yaşındaki Elizabeth, uzun süre karantinada birlikte kaldığı 99 yaşındaki eşi Prens Philip'i geride bırakarak işbaşı yapıyor. Kraliyet çifti, mart ayından bu yana yedi boyunca birlikte karantinada kaldı. Sadece yazın altı haftayı Balmoral’da geçiren çift, son üç haftada da Norfolk'ta birlikteydi.
Çift son yıllarda birlikte geçirdikleri zaman sayısını artırdı. Ancak şimdi Kraliçe, Windsor'daki çalışma ofisine döndü ve burada çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyor.
Daha önce, Sandringham'da personel eksikliğinden dolayı Prens Philip'in Windsor'a geri dönebileceği düşünülüyordu. Ancak Prens Philip’in, Sandringham arazisinde tercih ettiği inziva yeri olan Wood Farm'da kalmasıyla bir çözüme ulaşıldığı anlaşılıyor.
Kraliçe, koronavirüs salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.