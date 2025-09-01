Kral Kaybederse ekranlara dönüyor! Yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kral Kaybederse'nin ikinci sezonu ne zaman izleyicisiyle buluşacak? İlk sezonuyla büyük kitleleri kendine bağlayan dizi, ikinci sezonda da salı akşamlarının vazgeçilmezi olacak mı? Kadrodan kimler çıkacak, hangi isimler kadroya dahil olacak? İşte ayrıntılar...