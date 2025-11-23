Kral Kaybederse dizisi final yapıyor! Tarih netleşti, son 3 bölüm
Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kral Kaybederse'den kötü haber! Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı televizyon ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse'nin bu kararı izleyicilerini üzdü. Dizinin son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer alırken, görüntüler uzun süredir devam eden final iddialarını da doğrulamış oldu. İşte detaylar...
Final kararının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu X'te pek çok izleyici üzüntüsünü dile getirdi.