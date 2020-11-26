KPSS önlisans sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile sonuc sorgulama
KPSS önlisans sonuçları açıklanıyor binlerce aday ÖSYM'den gelecek KPSS sonuç bilgisine kilitlendi. 25 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanacak. KPSS sonuç sorgulama işlemi "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC ile yapılacak.
KPSS önlisans sınav sonuçları 2020 bugün açıklanıyor binlerce aday KPSS sonuç saatine kilitlendi. ÖSYM, 25 Ekim'de yapılan KPSS sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC numarası ile sorgulanacak.
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takviminde yayınlandı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans programını tamamlayan vatandaşlar kamu personeli olabilmek için KPSS önlisans sınavına girdi.
Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak: SYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.
Sonuçlar nasıl sorgulanacak: KPSS önlisans sonuçları açıklanır açıklanmaz yukarıda yer alan linkten TC kimlik numaranız ve şifrenizler öğrenebileceksiniz.