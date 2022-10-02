KPSS Öğretmenlik Sınavı'na gelinliğiyle girdi! Damat kapıdan alıp nikah masasına gittiler
Bugün KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Sınavı gerçekleştirildi. Karabük’te düğün tarihi ile KPSS ile çakışan gelin, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu. Damat da onu kapıda bekledi.
Geçtiğimiz hafta farklı oturumları yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bu hafta da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturumu yapıldı. Devlet kadrosuna yerleşmek isteyen adaylar, bugün iki oturumda sınava girdi. Sınav heyecanı yaşayan adaylardan Kübra Karataş’ın ise düğün tarihi ile ÖABT sınav tarihi aynı güne denk düştü.
Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi’nin yolunu tuttu. Süslediği gelin arabasının önüne ‘Sınav Gelini’ yazan damat Ali Selam, nikah masasından önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi.
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İlkokul Matematik öğretmenliği için ÖABT sınavına gelinliği ile gelen Kübra Karataş’ı sınava gelen diğer adaylar ve yakınları tebrik ederek başarılar diledi.
Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, “Şu anda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyorlar. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur” dedi.