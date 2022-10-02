KPSS Öğretmenlik Sınavı'na gelinliğiyle girdi! Damat kapıdan alıp nikah masasına gittiler

Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, “Şu anda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyorlar. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur” dedi.