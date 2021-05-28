KPSS başvuru 2021 ekranı açıldı KPSS lisans başvuru ücreti

KPSS 2021 başvuruları için heyecan başladı. 2021 KPSS başvuruları bugün yani 28 Mayıs'ta başlıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?