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Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

Antik Mısır'da ölümsüzlük bitkisi olarak da isimlendirilen aloe vera bitkisi, kozmetik ürünler başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Peki aloe veranın faydaları nelerdir?

Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

Gerek güzellik sektörü, gerekse tıbbi alanda kullanılan, antik Mısır'da ölümsüzlük bitkisi, Kızılderililerin ise cennetin sihirli değneği olarak isimlendirdiği aloe veranın sayısız faydası bulunuyor.

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Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

İşte vatandaşların sıklıkla merak ettiği aloe vera ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...

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Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

Aloe vera nedir?

Anavatanı Afrika olan aloe vera, “ölümsüzlük bitkisi” ve “ilaç bitkisi” isimleriyle de tanınıyor. M.Ö 1500 yıllarında Eski Mısır’da yanık tedavisinin yanı sıra, enfeksiyon ve parazit tedavisinde de kullanılan bitkinin, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olduğu, cildini taze tutmak için aloe vera ile masaj yaptırdığı biliniyor. Ayrıca, Afrikalı avcıların terlemeyi ve vücut kokusunu gidermek için Aloe Vera'yı ciltlerine sürdüğü belirtiliyor.

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Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi Aloe Vera'nın sıra dışı faydaları var

Bitkinin yüzde 96’sı sudan oluşan yapraklarında ayrıca temel yağlar, amino asitler, mineraller, vitaminler, enzimler, glikoproteinler (glicoproteins), rezin ve antrasen veya antrakinon türevleri yer alıyor. Sindirim sistemi, epitel doku, solunum yolları ve bağışıklık sistemi üzerinde düzenli kullanım ile mucizeler yaratan bitkinin yapısında aspirinin ana maddesi olan salisilik asid de bulunuyor.

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