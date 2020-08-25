Kozan 36 saattir yanıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uydudan takip etti

Kozan'da önceki çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece boyunca çalışmaları takip ederek uydu bağlantısıyla incelediği ve geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi konusunda ekiplere talimat verdi.