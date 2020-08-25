Kozan 36 saattir yanıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uydudan takip etti
ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 2 gün önce öğlen saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kozan'da önceki çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece boyunca çalışmaları takip ederek uydu bağlantısıyla incelediği ve geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi konusunda ekiplere talimat verdi.
Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süredegeniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.
Alevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi.
Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.