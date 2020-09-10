Köyüne küstü 36 yıldır yaylada yaşıyor Trabzon'da ‘Robinson Nine' belgesel oldu
TRABZON'da Fadime Kayacı (85), lakabıyla 'Robinson Nine', yeğeninin ölümünden sonra köyüne küstü. 36 yıldır yaz-kış demeden yaylada tek başına yaşayan Kayacı'nın hayatı belgesele konu oluyor.
Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi.
Cesurca yaşam tarzı 'Robinson Nine' yaptı
Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu olacak.
Çekimler tamam, kurgu düzenlemesi kaldı
Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın hayatı için belgesel hazırlamaya karar verdi. Tekelioğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi de kayıt altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı çekimleri tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasıyla yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.
"Canım sıkılınca odun topluyorum"
Yıllarca yaz-kış yayladaki evinde tek başına yaşayan Fadime Kayacı, hayatının belgesele konu olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip kameralarla benim çekimlerimi yaptılar. İnşallah güzel olur" dedi.