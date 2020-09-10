Köyüne küstü 36 yıldır yaylada yaşıyor Trabzon'da ‘Robinson Nine' belgesel oldu

Çekimler tamam, kurgu düzenlemesi kaldı

Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın hayatı için belgesel hazırlamaya karar verdi. Tekelioğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi de kayıt altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı çekimleri tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasıyla yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.