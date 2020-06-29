Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor
SİVAS’ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.
Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyükbaş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 milyon 300 bin TL’ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde ediyor.
hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor
Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip. Çiftliğinde bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre süt elde eden işletmeci, hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor.
Buzağı ve kurbanlık satışı da yapan Şahin, işletmesinde yıllık 80 hayvanın satışını yapıyor. 2017 yılında faaliyete başlayan çiftliğini 3 yıldır işleten Şahin, çiftliğin kurulumuna yaptığı harcamayı 4 yılda çıkarmayı hedefliyor.
TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de, Kabasakal köyünde bulunan büyükbaş süt çiftliğine gelerek işletmeci Adem Şahin’den çiftlik hakkında bilgi aldı.