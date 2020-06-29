Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyükbaş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 milyon 300 bin TL’ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde ediyor.