Koyu renk saçlar nasıl açılır en etkili doğal tarifler
Koyu renk saçlar nasıl açılır? Saç rengini açmak için doğal tarifleri sizler için derledik. Saç renginizi açarak daha kumral bir tona ulaşabilir, ifadenizi yumuşatabilirsiniz. Ancak saç renginizi kimyasal kullanmadan açmak istiyorsanız içinde papatya, limon ve tarçının olduğu doğal tariflere bir göz atın.
Saç açtırma işlemini ilk kez deneyecekseniz ve daha hafif bir geçiş arıyorsanız bu öneriler tam size göre. Unutmayın ki; saç renginizi açmak için illa ki boyalara başvurmanıza gerek yok. Buzdolabınızdaki sağlıklı besinlerle de saçalrınızın rengini açmanız mümkün. İşte koyu renk saçların rengini açmak için beş doğal yöntem…
Papatya çayı: Boyasız saç rengi açmanın vazgeçilmez başlıklarından elbette ki. Bir avuç papatya çayını, 4 su bardağı su ile kaynatın. Kaynatma işlemi bittiğinde 10-15 dakika sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra sprey yardımıyla veya doğrudan saçınıza uygulayın. Bu işlemden sonra saçınızı güneş altında kurutma şansınız varsa etkisi çok daha güçlü olur.
Limon: Evde saç rengi açma konusunda deneyebileceğiniz ikinci seçenek ise; limon. Bir kap içerisindeki suya iki limonu ortadan ikiye bölüp içine sıkın. Elde ettiğiniz sıvıyı, banyo yaptığınız sırada saç maskenizin içine ekleyebilirsiniz. Saç diplerine gelemesi burada önemli noktalardan. Tıpkı papatya çayında olduğu gibi, en son aşamada saçınızı güneş altında kurutmanızda fayda var.
Tarçın: Saç kreminizin içine tarçın ekleyin. Bone takın ve yatın. Bir sonraki sabah saçlarınızda doğal ışıltıları farkedeceksiniz. Saçınıza bakım yapması da cabası! Ya da 2 kaşık bal, 1 çorba kaşığı tarçın ve zeytinyağı karışımını saçınıza sürüp yarım saat bekletirseniz de etkili sonuca ulaşmanız mümkün. Bu işlemi ayda 6-7 kere tekrarlamanız önemli.