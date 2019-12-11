Koyu renk saçlar nasıl açılır en etkili doğal tarifler

Saç açtırma işlemini ilk kez deneyecekseniz ve daha hafif bir geçiş arıyorsanız bu öneriler tam size göre. Unutmayın ki; saç renginizi açmak için illa ki boyalara başvurmanıza gerek yok. Buzdolabınızdaki sağlıklı besinlerle de saçalrınızın rengini açmanız mümkün. İşte koyu renk saçların rengini açmak için beş doğal yöntem…