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Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor

Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor

Başta dut olmak üzere söğüt, çınar, akçaağaç, fındık ve çok sayıdaki bitki türü ile beslenen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylerin mücadelesi büyük tehlike yaratıyor.

Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor - Sayfa 1

Fındık bahçelerinde ve meyve ağaçlarında görülen tırtıllar, bitkinin kök, dal, meyve ve yaprak gibi bölümlerine zarar vererek önemli ölçüde verim kayıplarına neden oluyor. Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yoğun olarak "Amerikan beyaz kelebeği" vakası görüldüğünü söyledi.

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Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor - Sayfa 2

Verimi yüzde 40 kadar etkilendiğini anlatan ve sorunun 3 yıldır devam ettiğini belirten Tunca, "Bu yıl görünen o ki Amerikan beyaz kelebeği külleme hastalığı günden güne devam ettiği için, fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit etmekte ve bu zararı yüzde yetmişlere kadar çıkarabilecek endişesi taşımaktayız. Popülasyonları çok yoğun bir şekilde yayılma gösterdiği için, önünü almamız mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı. 

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%45,40
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Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor - Sayfa 3

Tunca, Amerikan beyaz kelebeğinin fındıkçıların kabusu haline geldiğini sözlerine ekledi. 

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Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor - Sayfa 4

Fındık üreticisi Sevcan Yızıcı da üç yıldır Amerikanbeyaz kelebeğinin fındık bahçelerine zarar verdiğini belirterek, verimin çok düştüğünü söyledi. 

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