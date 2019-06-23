Köylülerin kabusu Amerikan beyaz kelebeği tüm bahçelere zarar veriyor

Verimi yüzde 40 kadar etkilendiğini anlatan ve sorunun 3 yıldır devam ettiğini belirten Tunca, "Bu yıl görünen o ki Amerikan beyaz kelebeği külleme hastalığı günden güne devam ettiği için, fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit etmekte ve bu zararı yüzde yetmişlere kadar çıkarabilecek endişesi taşımaktayız. Popülasyonları çok yoğun bir şekilde yayılma gösterdiği için, önünü almamız mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.