Köylüler koronavirüs salgının bitmesi için 70 küçükbaş 3 büyükbaş kurban kesti

Yüksekova'ya bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesip dua etti. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1 ton et, köylülere eşit bir şekilde dağıtıldı.