Köylüler koronavirüs salgının bitmesi için 70 küçükbaş 3 büyükbaş kurban kesti
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesti.
Yüksekova'ya bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesip dua etti. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1 ton et, köylülere eşit bir şekilde dağıtıldı.
Yüksekova ilçesinin Adaklı köyünde yaşayanlar, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesti.
Köyde yaşayanların aldığı 3'ü büyük 70'i küçükbaş hayvan, duaların ardından kesildi. Kesilen kurbanlardan çıkan yaklaşık 1 ton et ise köylüler arasında paylaştırıldı.
Muhtar: Dilerim kabul olur
Virüs salgını nedeniyle köyü giriş çıkışlara kapattıklarını dile getiren köy muhtarı Hamza Han, koronavirüsün bitmesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek şunları söyledi: