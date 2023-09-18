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Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

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Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, hayata veda etti

Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, hayata veda etti. Zeynep Oya Kaya (Oya Alasya) 74 yaşındaydı.

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Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol alan Zeynep Oya Kaya'dan acı haber geldi.

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Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

Zeynep Oya Kaya 74 yaşında hayatını kaybetti. Zeynep Oya Kaya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu.

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Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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