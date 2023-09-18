Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti

'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol alan Zeynep Oya Kaya'dan acı haber geldi.