Köyden İndim Şehre'de Himmet'in karısıydı! Zeki Alasya'nın ilk eşi hayatını kaybetti
'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, hayata veda etti
'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya, hayata veda etti. Zeynep Oya Kaya (Oya Alasya) 74 yaşındaydı.
'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol alan Zeynep Oya Kaya'dan acı haber geldi.
Zeynep Oya Kaya 74 yaşında hayatını kaybetti. Zeynep Oya Kaya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu.
74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.