Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

"Ne başı belli ne sonu belli"

Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor.