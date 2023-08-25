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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

ARTVİN'de Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu oldu.

Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı sakinleri sabah köylerinde bulunan hayrat çeşmesine gittiklerinde ilginç bir canlıyla karşılaştılar. 

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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.

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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

Köy halkı tarafından merak edilen canlının su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor.

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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli

"Ne başı belli ne sonu belli"

Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor. 

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