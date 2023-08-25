Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu: Ne başı ne sonu belli
ARTVİN'de Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu oldu.
Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı sakinleri sabah köylerinde bulunan hayrat çeşmesine gittiklerinde ilginç bir canlıyla karşılaştılar.
Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.
Köy halkı tarafından merak edilen canlının su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor.
"Ne başı belli ne sonu belli"
Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor.