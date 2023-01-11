Kovulduğunu nasıl öğrendi anlattı! Buket Aydın: 15 yıldır en çok parayı ben kazandım
Spiker Buket Aydın, Kanal D'den ayrılışıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Kanal D'de sunuculuk yaptığı dönemi 'hayatının en mutsuz anları' olarak niteleyen Aydın'ın "Son 15 senede medya sektöründe en çok parayı ben kazandım" ifadesi dikkat çekti. Buket Aydın kovulduğunu böyle öğrenmiş...
Buket Aydın, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Aydın, o dönem yaşadıklarını anlattı.
"Hayatımın en mutsuz dönemiydi"
Kanal D'de çalıştığı dönem çok mutsuz olduğunu söyleyen Aydın, Hayatımın en mutsuz dönemlerinden bir tanesiydi. O dönem memleket işi gücü bırakmış bana saldırıyordu. Yaşananlar da yüzüme yansımış, çirkinliğe bak." dedi.
"Bilsem çalışmazdım"
Aydın, "İnsanlar o işi hayatımın fırsatı olarak gördü ama içeriden beni çok mutsuz ettiler. O benim hayatımın hatasıydı. Bilseydim orada çalışmazdım." diye konuştu.
"Daha önce kadın yönetmemişti"
Aydın, "Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterilmem... En ufak bir sıkıntı yaşayan benim üzerime yıkmaya çalışması... 35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetmemişti orayı. " dedi.