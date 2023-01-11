Kovulduğunu nasıl öğrendi anlattı! Buket Aydın: 15 yıldır en çok parayı ben kazandım

"Daha önce kadın yönetmemişti"

Aydın, "Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterilmem... En ufak bir sıkıntı yaşayan benim üzerime yıkmaya çalışması... 35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetmemişti orayı. " dedi.