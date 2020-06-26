Kovid-19'da dünyada son durum! ABD vaka sayısında rekor kırdı ürküten açıklama
Yeni tip koronavirüs salgınını tüm dünyada hız kesmeden dehşetini sürdürüyor. Salgının onbinlerce can aldığı ABD, son 24 saatte vaka sayısında rekor kırdı. Uzmanlardan korkutan açıklamalar geldi. İşte Kovid-19 salgında güncel durum...
Koronavirüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor.. Dünya genelinde 10 milyon vaka sınırına adım adım yaklaşan koronavirüsü salgını, virüsün merkez üssü ABD'de yeniden hız kazandı. Ülkede yeni vaka rekoru kırılırken, son 24 saatte 40 bin 598 kişiye tanı koyuldu. Meksika ise aynı gün içinde hem 200 bin vakayı hem de 25 bin ölü sayısını geçti. Salgının en çok vurduğu ülkelerden İspanya bu işi tamamen bitirmek üzere.. Öyle ki; son rakamlar şaşırttı. İşte virüsün tehlike saçtığı dünya ülkelerinde salgının son durumu...
40 bin sınırını aştılar
Hem vaka hem de ölü sayısıyla corona virüsünün en çok vurduğu ülke olan ABD’de rekorlar kırılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saatte 40 bin 598 yeni vakayla salgın başından bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü açıkladı.
2 bin 430 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam 2 milyon 422 bin 91 vaka ve 124 bin 410 can kaybına ulaşıldı.
ABD’li uzmanlardan korkutan açıklama
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ülkede corona virüsü bulaşan kişi sayısının resmi rakamlardan 10 kat fazla olduğunu, toplam virüs bulaşan kişi sayısının 20 milyonu geçmiş olabileceğini öne sürdü.