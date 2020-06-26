Kovid-19'da dünyada son durum! ABD vaka sayısında rekor kırdı ürküten açıklama

Koronavirüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor.. Dünya genelinde 10 milyon vaka sınırına adım adım yaklaşan koronavirüsü salgını, virüsün merkez üssü ABD'de yeniden hız kazandı. Ülkede yeni vaka rekoru kırılırken, son 24 saatte 40 bin 598 kişiye tanı koyuldu. Meksika ise aynı gün içinde hem 200 bin vakayı hem de 25 bin ölü sayısını geçti. Salgının en çok vurduğu ülkelerden İspanya bu işi tamamen bitirmek üzere.. Öyle ki; son rakamlar şaşırttı. İşte virüsün tehlike saçtığı dünya ülkelerinde salgının son durumu...