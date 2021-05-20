Kovid-19’a bağlı gelişen nörolojik hastalıklara dikkat!

Kovid-19’a eşlik eden nörolojik bulguların oldukça yaygın olduğunu ifade eden Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nejla Çabuk, “Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bilişsel bozukluklar, uykusuzluk, dengesizlik, tat ve koku kaybı, kas ağrısı ve güçsüzlük Kovid-19 enfeksiyonunda rastlanan başlıca nörolojik bulgulardır. Kovid-19’un gösterdiği nörolojik bulgular, virüsün hem merkezi hem de periferik sinir sistemini etkilediğini göstermektedir. Bu bulguların yanı sıra beyin işleyişinin bozukluğu, beyin enfeksiyonları ve inme gibi nörolojik hastalıklar da görülen semptomlar arasındadır. Nörolojik belirtiler arasında en sık görülen rahatsızlık baş ağrısıdır." dedi.