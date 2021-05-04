“Kovid-19 testi pozitif olan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli”

“Bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı”

İpek Ada Alver, emzirme döneminde olan temaslı ya da ev karantinasındaki Covid pozitif annelere aşağıdaki önerilerde bulundu: “Anne genel vücut hijyeni ve meme hijyenine dikkat etmeli. Annenin ve diğer aile bireylerinin giysileri, bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı. Özellikle emzirmeden önce annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalı, anne emzirmeden ya da süt sağmadan önce ellerini en az 20 saniye yıkamalı, anne emzirirken ya da süt sağım esnasında maske takmalı. Emzirme yerine süt sağım yöntemi kullanılacaksa göğüs pompası tüm parçaları ayrılarak her süt sağım öncesi ve sonrasında 100 derecede 30 dakika kaynatılmalı ya da masaüstü otoklavlarda steril edilmeli, sağım ekipmanlarını yıkadıktan sonra muhakkak durulanmalı ve kurulanmalı. Nemli kalan ekipmanlarda bakteriler ve diğer mikroorganizmalar hızla üreyebilmekte. Sütler sağıldıktan sonra uygun yöntemlerle muhafaza edilmeli. Sağıldıktan sonra oda ısısında 3 saat, +4 derecelik buzdolabında 24 saat kalabilir. Derin dondurucularda ise en fazla -18 derecede 3 ay saklanabilir. Diğer yandan buzdolabı ve derin dondurucuda saklanan sütler, protein içeriğinin azalma ihtimali olduğundan direkt kaynatılmamalı, BenMari usulüyle ısıtılmalı. Sütü muhafaza ederken sağım poşetlerini ağzı kapalı olduğundan emin olarak saklanmalı ve üzerine muhakkak sağım ve son kullanma tarihinin olduğu etiketler yapıştırılmalı. Saklama poşetlerinin tek kullanımlık olduğu unutulmamalı ve tekrar yıkayıp kullanılmamalı. Sağım ekipmanları lavabonun içerisinde değil temiz kaplar içinde yıkanmalı.”