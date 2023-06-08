Kovid-19 salgını sonrası rakamlar patladı! Şengen vizesi sorunu büyüyor: Reddetme oranı iki katına çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta TOBB 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'den gerçekleştirilen başvurularda bazı Batılı ülkelerle yaşanan vize sorununu "siyasi şantaj" olarak nitelemiş ve bu sorunu çözeceklerini belirtmişti.