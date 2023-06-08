Kovid-19 salgını sonrası rakamlar patladı! Şengen vizesi sorunu büyüyor: Reddetme oranı iki katına çıktı!
Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı, Kovid-19 salgını öncesine kıyasla artış eğilimini sürdürüyor, bazı Avrupa ülkelerinin 2022'de Türkiye'den başvuruları reddetme oranları 2019'a kıyasla iki katına çıktı.
Şengen vizesi uygulayan ülkeler arasında Estonya, Finlandiya ve Belçika, Türkiye'den 2022'de yapılan vize başvurularına yönelik ret oranlarında en ön sıralarda yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta TOBB 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'den gerçekleştirilen başvurularda bazı Batılı ülkelerle yaşanan vize sorununu "siyasi şantaj" olarak nitelemiş ve bu sorunu çözeceklerini belirtmişti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, daha önce AA'ya yaptığı değerlendirmede, 2022'de Türkiye'den gerçekleştirilen Şengen vizesi başvurularına ret oranının yüzde 15 iken bu yıl yüzde 50 civarına yükseldiğine işaret etmişti.
Yaptırımların hedefindeki Rusya'nın ret oranı Türkiye'den düşük
AA muhabiri, Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvuruları ve ret oranlarına ilişkin verileri derledi.
"Schengenvisainfo" internet sayfasında yer alan verilere göre, Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan 778 bin Şengen vizesi başvurusundan yüzde 15'i reddedildi.