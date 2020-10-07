Kovid-19 ile mücadelede dezenfektanlar kola takıldı! 25 kez sıkılıyor 1 gün kullanıyor
Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi, vatandaşların gün içerisinde özellikle el hijyenlerini sağlamayı kolaylaştıracak ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı.
Tuzla Belediyesi ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı. Bileklik hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, saat gibi kola takılan ve pratik kullanımı olan üründen ilk başta 5 bin adet dağıtılacağını önceliklerinin ise toplu taşımayı kullanan, yüz yüze daha çok vakit geçiren çalışan insanlar olduğunu söyledi.
İlçenin en işlek caddesinde dolaşarak vatandaşlara bilekliği anlatan Dr. Yazıcı, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Tuzla Belediyesi, Kovid-19 salgıyla mücadelede vatandaşlara, ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı. Hem dezenfektan hem bileklik olan ürünü vatandaşlara anlatarak, dağıtımını sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kovid-19 tehlikesinin hala devam ettiğini söyleyerek, yerel yönetim olarak tedbirler konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Pandemiye ilişkin aldıkları önlemleri sıralayan Dr. Yazıcı, “Maskenin, mesafenin, dezenfektan kullanmanın önemini her defasında vurguladık. Her yerde dezenfektan kullanma imkanı olmuyor, bazen 100 kişinin dokunduğu dezenfektan kutusuna temas ediyoruz, risk artıyor. Daha pratik önlem almak istedik. Yanımızda dezenfektan taşımalıyız” diye konuştu.