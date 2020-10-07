Kovid-19 ile mücadelede dezenfektanlar kola takıldı! 25 kez sıkılıyor 1 gün kullanıyor

Tuzla Belediyesi ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı. Bileklik hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, saat gibi kola takılan ve pratik kullanımı olan üründen ilk başta 5 bin adet dağıtılacağını önceliklerinin ise toplu taşımayı kullanan, yüz yüze daha çok vakit geçiren çalışan insanlar olduğunu söyledi.