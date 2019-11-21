Kova burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Kova burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Kova burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Kovalar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Kova burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Kova burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Bir Kova burcu sevgiliniz veya eşiniz varsa onu arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle, öğrencileriyle ve fanlarıyla paylaşmaya hazır olmalısınız. Zira çevresinde aynı fikir ve görüşleri paylaştığı arkadaşları, dostları ve sosyal grupları vardır. Sadece benim olsun veya baş başa kalalım düşüncelerinden vazgeçmeniz gerekebilir. Üstelik çok da tarafsızdır. Başka birinin haklı olduğunu düşünüyorsa, canı da olsanız hatta üzüleceğinizi de bilse sizi savunmaz. Buna karşın çok hümanisttir, duygularını göstermese de aslında sizi korur, kollar ve görünmez bir el gibi yanınızdadır. Günün sonunda ondan yanlış bir şey görmezsiniz. Kendini olduğu kadar karşısındaki kişiyi de zamanın ötesine ve ileriye taşımaya çalışır, görüş ve fikirleriyle umut verir, aydındır ve aydınlatmayı ister. Özgürlüğünü kısıtlamaya, işine müdahale etmeye ise asla çalışmayın, o zaman gerçekten kırıcı olabilir. Görüşlerine karşı geliyorsanız elinizde gerçekten sağlam delil ve dayanaklarınız olmalıdır. Şimdi gelelim Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.