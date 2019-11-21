Kova burcu aşk uyumu
Kova burcu aşk uyumu tablosuna göre Kova kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta duygularını göstermeyen korumacı Kova burçları Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Kova burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Kova burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Kova burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Kovalar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Kova burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Kova burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Bir Kova burcu sevgiliniz veya eşiniz varsa onu arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle, öğrencileriyle ve fanlarıyla paylaşmaya hazır olmalısınız. Zira çevresinde aynı fikir ve görüşleri paylaştığı arkadaşları, dostları ve sosyal grupları vardır. Sadece benim olsun veya baş başa kalalım düşüncelerinden vazgeçmeniz gerekebilir. Üstelik çok da tarafsızdır. Başka birinin haklı olduğunu düşünüyorsa, canı da olsanız hatta üzüleceğinizi de bilse sizi savunmaz. Buna karşın çok hümanisttir, duygularını göstermese de aslında sizi korur, kollar ve görünmez bir el gibi yanınızdadır. Günün sonunda ondan yanlış bir şey görmezsiniz. Kendini olduğu kadar karşısındaki kişiyi de zamanın ötesine ve ileriye taşımaya çalışır, görüş ve fikirleriyle umut verir, aydındır ve aydınlatmayı ister. Özgürlüğünü kısıtlamaya, işine müdahale etmeye ise asla çalışmayın, o zaman gerçekten kırıcı olabilir. Görüşlerine karşı geliyorsanız elinizde gerçekten sağlam delil ve dayanaklarınız olmalıdır. Şimdi gelelim Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Kova-Koç aşk uyumu: Zekanın buluştuğu bu ilişkide iki taraf da birbirlerini buldukları için şanslıdır. Kendileri gibi pratik ve çözüm odaklı olan birisi hayatlarına renk katar. İkisi de fikirlerinde inat edebilir. Özellikle Kova burcunun sabit düşünceleri zaman zaman Koç burcunun düşünceleriyle zıt düşebilir. Yönetmeyi seven Koç burcu, Kova burcuna karşı bu tavrını göstermemelidir. Özgürlükçü Kova burcu kendinin yönetilmesini istemez. Kova burcu da başına buyruk hareket ederek Koç burcunun güven duygusunda soru işaretleri yaratabilir. Her iki burç da birbirlerine ayak uydurmak için özverili davranmalıdırlar. Uyumlu olduktan sonra çok sosyal bir çift olabilirler.
Kova-Boğa aşk uyumu: Sabit burçlardan olan Boğa ve Kova arasında ilk başta ciddi anlamda inatlaşmalar olabilir. Kova da Boğa da kendilerinin haklı olduklarına inandıkları için karşı tarafa fikirlerini beyan etme fırsatı vermeyebilirler. Bir müddet sonra ilişki rayına oturduğunda ikisi de daha anlayışlı olabilir. Boğa burcu sakin ve garanti bir yaşam isterken, Kova burcu daha dışa dönük, sosyal bir yaşam tarzını benimser. Tam da bu noktada iki burç birbirinden farklılaşır. Boğa burcu, bu özgür karakterdeki Kova burcuna güvenmekte zorlanabilir. Aslında aşık olan Kova’nın tek sorunu bu sevgisini Boğa’nın hayal ettiği şekilde gösterememesidir. Kova burcu ise kendine ayak uydurmak istemeyen Boğa burcuna karşı eleştiriler yöneltmeye başlayabilir.
Kova-İkizler aşk uyumu: Hava grubunun iki zeka temsilcisi olan bu iki burç, birbirlerini tanıdıkları anda aradıkları kişinin o olduğunu anlarlar. Bağlanmakta zorlanan bu iki burç ancak kendileri gibi birini bulduklarında evliliğe sıcak bakar. Yeri geldiğinde İkizler-Kova çifti bakışarak bile iletişim kurabilir. Bu pratik ve hızlı düşünen kişiler birbirleri için vazgeçilmez olacaktır. İkisi de birbirini kısıtlamayı istemez. Özgürlüklerine karışılmadığı için de mutlu bir ilişki sürdürürler. Bilgiye aç bir çift olurlar. Sürekli gezerek, yeni yerler keşfederek hayatlarını sürdürebilirler. İkisinden de aşk dolu, romantik davranışlar görmek zor olabilir. Farklı tarzları olan bu çift dışarıdan hemen fark edilebilir.