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Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı.

Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Üçüncü eleme adayı, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası netlik kazandı.

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Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı.

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Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı. 

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Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok

Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi. 

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