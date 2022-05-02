Kötü ve üzücü bir yer! Survivor yokluk adasına bakın kim gitti? Başka çareleri yok
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı.
'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Üçüncü eleme adayı, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası netlik kazandı.
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Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı.
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Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı.
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Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi.
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