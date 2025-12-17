Kötü koku şikayetleri, iğrenç olayı ortaya çıkardı! Tam 10 kamyon...
Karabük’te 100. Yıl Mahallesi’ndeki bir apartmanda, M.T’ye ait daireden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar sonrası ekipler harekete geçti. Polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, daire ile apartman bahçesinin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda M.T'ye ait 2. kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, dairenin ve apartmanın bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Temizlik görevlilerince 10 kamyon dolusu çöp çıkarılan evde boşaltma çalışmaları devam ediyor.
