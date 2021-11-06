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Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi.

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Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

Ural, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

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Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

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Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi

İki gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. " dedi.

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