Kötü haberi verdi durumu ağırlaştı! 'Maalesef sıkıntılı' deyip Kanal D Hakan Ural dua istedi
Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi.
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Ural, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.
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İki gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. " dedi.
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