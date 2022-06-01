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Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

Yeni bir yaz dizisi ile yeniden ekran heyecanı yaşayan sevilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan ölüm haberini eşi Mete Güçlü duyurdu. Sempatik oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybetti.

Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

Ekranların sevilen oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu aldığı acı haberle sarsıldı! 2013 yılında dünya evine girdiği eşi Mete Güçlü yürek yakan haberi sosyal medya hesabından işte böyle paylaştı! 

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Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

47 yaşındaki oyuncunun eşi Mete Güçlü sosyal medya hesabından acısını şu sözlerle duyurdu: " Canım Ebru'mun, canı babasını,  kayınpederim babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik, içimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor. Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın"

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Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen Cündübeyoğlu sosyal medya hesabından attığı hikaye ile işte şu sözleri paylaştı.

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Kötü haberi eşi duyurdu! Ebru Cündübeyoğlu'nu yıkan haber

" Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 1 Haziran 2022 tarihinde öğle namazına mütakiben Üsküdar Şakirinde Camii'nde kılınıp, Kurtköy Mezarlığına defenedilecektir" sözleriyle paylaştı. 

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