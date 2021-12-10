BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,71
ALTIN 792,03

Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Japon otomotiv devi Toyota, tedarik zincirindeki kesinti ve Covid-19 nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, arz sıkıntısı nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasındaki üretimi durdurduğunu bildirdi.  Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, fabrikalardaki üretimin geçtiğimiz gün durdurulduğu ve üç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

17
Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

NTV'deki habere göre Toyota, geçtiğimiz aylarda Aralık ayı itibarıyla normal üretim sürecine döneceğini bildirmişti.

27
Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Yaşanan arz sorunu nedeniyle normale dönüş tarihini erteleyen şirket, durumun Japonya’daki tedarik zinciri kesintisi ve Vietnam’daki corona virüs nedeniyle kaynaklanan iş gücü eksikliği nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

37
Kötü haber! Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Sözcü, şirketin üretimin durmasından itibaren 3 bin 500 araçlık bir üretim düşüşü beklediğini, ancak 31 Mart'ta sona eren mali yılın sonuna kadar dünya çapında 9 milyon araç üretme hedefini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

47