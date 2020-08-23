Kötü haber! İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İSTANBUL barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşerken, Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da korkutan bir uyarı geldi. Demirhan "2025 yılına kadar suya ihtiyaç duyan bir ülke haline gelebiliriz” dedi.
Bu yıl yeterli miktarda yağış düşmemesi, İstanbul barajlarında düşmeye başlayan dolululuk oranı tedirgin ediyor.
İstanbul Barajları'nda 23 Ağustos itibariyle doluluk oranı yüzde 49.99 oldu. Geçen yılın 22 Ağustos'unda doluluk oranı ise yüzde 61.82 idi.
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda da azalan su nedeniyle bugünlerde hayvanlar otluyor. Uzmanlar su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
İstanbul'daki yağışları değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul’da şu an Ekim ayına kadar öngörülen bir su sıkıntısı olmayacağını ancak sıcaklıklar ve yağış azlığı bu şekilde devam ederse tehlikenin çok yakın olduğunu belirterek; şunları söyledi: