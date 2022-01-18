Kötü günler kapıda! Ay düğümleri kaderi değiştirdi: Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları
Ay düğümleri ve dolunay etkisinin burçlara etkileriyle ilgili astrolog Dinçer Güner ve Hande Kazanova uyarılarda bulundu.
Koronavirüs pandemisinin henüz adı duyulmamışken katıldığı bir televizyon programında global bir salgın krizinden söz eden ünlü astrolog Dinçer Güner, "kaderin yönü değişiyor" diyerek ay düğümleriyle ilgili herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Önemli işaretler: Bugün ay düğümleri dediğimiz astrolojik olarak çok önemli işaretler burç değiştirerek Boğa- Akrep aksına geçiş yapacaklar. Biraz sizlere ay düğümleri nedir ve neden önemlidir bundan bahsetmek istiyorum.
Ruhun izlediği yol: Ay düğümleri dediğimiz; Ay’ın ekliptiği kestiği noktalardır. Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesi ile Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Ruhun izlediği yolu gösterirler. Ay düğümleri güneş ve ay tutulmaları ile ilgili olduğundan çok önemlidir.
Kaderimizin yönü: Her 18 ayda bir burç değiştirerek, 18 aylık yeni serüvenimizin ne olacağı hakkında bilgiler verirler. Kaderimizin yönünün nereye doğru gideceği hakkında bilgi verir. Tutulmalar özellikle Mundane yani dünya astrolojisi açısından oldukça büyük öneme sahiptir.