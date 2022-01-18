Kötü günler kapıda! Ay düğümleri kaderi değiştirdi: Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları

Koronavirüs pandemisinin henüz adı duyulmamışken katıldığı bir televizyon programında global bir salgın krizinden söz eden ünlü astrolog Dinçer Güner, "kaderin yönü değişiyor" diyerek ay düğümleriyle ilgili herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.