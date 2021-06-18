Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?
ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'le aşk hayatını bitiren Didem Soydan aşkı ve kötü alışkanlığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Makyaj sanatçısı Fezi Altun ile birlikte güzellik ve makyaja dair fuara katılanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara tüyolar veren Didem Soydan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soydan, etkinliğin, pandemi dönemi sonrası gerçekleşen ilk güzellik fuarı olduğunu belirtti.
Soydan, "Burada olmaktan o kadar mutluyum ki anlatamam. Umarım artık pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkartırız da işlerimize bakarız" dedi.
Güzel model "Sosyal medyada olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.