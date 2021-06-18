BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67

Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'le aşk hayatını bitiren Didem Soydan aşkı ve kötü alışkanlığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

Makyaj sanatçısı Fezi Altun ile birlikte güzellik ve makyaja dair fuara katılanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara tüyolar veren Didem Soydan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

113
Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

Soydan, etkinliğin, pandemi dönemi sonrası gerçekleşen ilk güzellik fuarı olduğunu belirtti.

213
Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

Soydan, "Burada olmaktan o kadar mutluyum ki anlatamam. Umarım artık pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkartırız da işlerimize bakarız" dedi.

313
Kötü alışkanlığını 'utanıyorum' deyip itiraf etti! Maraşlı yıldızından Didem Soydan neden ayrıldı?

Güzel model "Sosyal medyada olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

413