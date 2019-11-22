Koton 2019-2020 sonbahar kış kaban koleksiyonu
Koton 2019-2020 sonbahar kış kaban koleksiyonundaki parçaları sizler için derledik. Koton kaban koleksiyonunda 2020 kışı için ekoseler, kürkler, peluşlar, flanelin gibi detaylar var. İşte Bensu Soral'ın reklam yüzü olduğu Koton'un yeni sezon kaban koleksiyonu....
Koton Kaban Koleksiyonu, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunu görücüye çıktı. Koton sezonun trendlerini belirlemeye devam ediyor. Sezonun olmazsa olmazı, zengin renk ve model seçenekleriyle dikkat çeken kabanlar Koton Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu’nda 6 farklı konsept üzerinden moda tutkunlarıyla buluşuyor.
Peluş Dokular: Yumuşak bir dokunuşa sahip suni kürkler sezonun dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Yumuşacık ve peluş hissi veren, kısa boy suni kürk kabanlar, Koton koleksiyonunda petrol rengi gibi iddialı renklerle öne çıkıyor.
Utility: Rahatlık, sadelik ve işlevselliğin harmanlandığı utility trendi, Sonbahar-Kış sezonunun vazgeçilmezi kabanlarda da öne çıkıyor. Asker modasını hatırlatan haki tonlar, suni kürk yakalı kruvazelerle birleşerek sofistike bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor.
Flanelin Dönüşü: Koton 2019/20 Sonbahar – Kış Kaban Koleksiyonunda, yumuşak dokusuyla dikkat çeken flanelin geri dönüşü yaşanıyor. Kışın en kilit renklerinden olan gri flanel kabanlar ve aynı tonlarda pantolon ve triko seçimleriyle kombinlenerek şık bir görünüm sunuyor.