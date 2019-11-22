Koton 2019-2020 sonbahar kış kaban koleksiyonu

Flanelin Dönüşü: Koton 2019/20 Sonbahar – Kış Kaban Koleksiyonunda, yumuşak dokusuyla dikkat çeken flanelin geri dönüşü yaşanıyor. Kışın en kilit renklerinden olan gri flanel kabanlar ve aynı tonlarda pantolon ve triko seçimleriyle kombinlenerek şık bir görünüm sunuyor.