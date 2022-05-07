Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, vücudunun yarısını Antalya'da bıraktı! Mide küçültme ameliyatı ile zayıfladı
KOSOVA cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Osmani'nin kilo vermesinin sırrı Türkiye'de ortaya çıktı. Osmanı, 1 yıl kadar önce Antalya'da tüp mide operasyonu geçirmiş!..
Uzun süredir fazla kilo sorunu yaşayan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı ince ve fit fotoğrafları beğeni topladı. Osmani’nin fazla kilolarından Antalya’da geçirdiği bir operasyonla kurtulduğu anlaşıldı.
Hukukçu olan Osmani, Nisan 2021’den beri Kosova Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.
Yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirilen ameliyatı, ilk kez tek delikten laparoskopik (SILS) yöntemini kullanarak safra kesesi, fıtık, kalın bağırsak, böbreküstü bezi ve böbrek nakli donör operasyonlarını gerçekleştirerek laparoskopik cerrahi girişimlerin yaygınlaşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Mesci yaptı.
Osmani’nin Ameliyat öncesi ve sonrasında bir süre Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde konakladığı ardından da ülkesine döndüğü öğrenildi.