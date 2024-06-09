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Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

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Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Yeni müfredatın tanıtımında sahneye çıkıp koşarak Erdoğan’a sarılan kız öğrencinin, Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Zeynep Su Candan’ın iki ablası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi. Candan, 'Gözümün içine bakarak tek tek dinledi" dediği Erdoğan'ın kendisine verdiği yanıtı paylaştı.

Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koşarak sarıldı, elini öptü. Ardından Erdoğan da genç kızın elini öptü. 

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Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Erdoğan’a koşarak sarılan kızın, haklarında kara para aklama suçlaması bulunan Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi Zeynep Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da açıkladı. Zeynep Su Candan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.

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Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; o anları anlatan Zeynep Su Candan şunları söyledi:

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