Koşarak Erdoğan'a sarılan kızla ilgili ilginç gerçek: Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı
Yeni müfredatın tanıtımında sahneye çıkıp koşarak Erdoğan’a sarılan kız öğrencinin, Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Zeynep Su Candan’ın iki ablası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi. Candan, 'Gözümün içine bakarak tek tek dinledi" dediği Erdoğan'ın kendisine verdiği yanıtı paylaştı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koşarak sarıldı, elini öptü. Ardından Erdoğan da genç kızın elini öptü.
Erdoğan’a koşarak sarılan kızın, haklarında kara para aklama suçlaması bulunan Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi Zeynep Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da açıkladı. Zeynep Su Candan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; o anları anlatan Zeynep Su Candan şunları söyledi: