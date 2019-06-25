Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü. 2 gün boyunca buğday tarlasında aranan alaca sansar, tarım işçileri tarafından yakalandı.

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada görünen koruma altındaki alaca sansar tarım işçilerini şaşırttı.

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Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü - Sayfa 2

Kızıltepe'ye bağlı Demirci Mahallesindeki buğday tarlasında tarım işçileri tarafından fark edilen hayvanı gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü - Sayfa 3

Hayvanı yakalayan tarım işçileri, alaca sansarı kafese koyup Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü - Sayfa 4

Yetkililer, vatandaşlara bu tür hayvanlara zarar vermemeleri ve daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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