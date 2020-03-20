Koronovirüse karşı Aleyna Tilki kendini karantinaya aldı ev halini paylaştı
Aleyna Tilki, birçok ünlü isim gibi koronavirüse yakalanmamak için kendisini ev karantinasına aldı. Aleyna Tilki'nin can sıkıntısından evinde çekip paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu.
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı katlanarak artarken ölü sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkes kendi OHAL'ini ilan etsin çağrısı yaptı. Bir çok ünlü gibi Aleyna Tilki de buna uydu ve kendini evinde karantinaya aldı.
Sosyal medyadan karantina günleriyle ilgili paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, ev halini takipçilerinin beğenisine sunarak evde kalın çağrısı yaptı.
Kendini evde koronavirüs karantinasına alan sadece Aleyna Tilki değil tabi ki... Başka ünlü isimler de korunmak için kendini eve kapattı. Haliyle dikkat çeken kareler ortaya çıktı. İşte ünlülerin ev halleri...
Tüm vatandaşlara "Tedbirli olma" çağrısı yapan Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, şu ifadelere yer verdi: Durumun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin ihmalkarlığı diğer insanlara zarar verebilir. Olabildiğince evde oturuyor ve kalabalık ortamlara girmiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alıyor, doktorların dediklerini yapıyorum. Beslenmeme ve hareketli olmaya da özen gösteriyorum.