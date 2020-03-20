Koronovirüse karşı Aleyna Tilki kendini karantinaya aldı ev halini paylaştı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı katlanarak artarken ölü sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkes kendi OHAL'ini ilan etsin çağrısı yaptı. Bir çok ünlü gibi Aleyna Tilki de buna uydu ve kendini evinde karantinaya aldı.