Koronayla savaşa kar da eklendi! Kahramanlar -15 derecede karla kaplı yollarda...

Virüsün izini sürüyorlar: Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor.