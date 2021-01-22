Koronayla savaşa kar da eklendi! Kahramanlar -15 derecede karla kaplı yollarda...
TUNCELİ'de vaka sayıları yüzde 80 düştü bazı ilçelerde ise sıfırlandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan kentte filyasyon ekipleri sadece koronavirüsle değil karla da mücadele etmeye başladı. Sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü karla kaplı yollarda sağlık görevlileri, covid-19 hastaları ile temaslıların bulunduğu noktalara yürüyerek ulaşıyor.
Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı kentte, koronavirüsle mücadelede önemli yeri bulunan filyasyon ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda çalışmalarını yürütüyor.
Virüsün izini sürüyorlar: Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda, kilometrelerce yürüyen ekipler, bütün bu zorluklara rağmen görevlerini başarı ile yürütmenin gururunu yaşıyor.