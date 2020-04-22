Koronayı yendiler 11 aylık bebek de var 93 yaşında dede de...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen toplam hasta sayısının da 13 bin 430'a yükseldiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140'a yükseldi. Türkiye’nin dört bir yanından koronayı yenerek iyileşenlerin haberleri geliyor. Tedavisi bitip bugün taburcu olanlar arasında 93 yaşında olan da var 11 aylık bebek de...