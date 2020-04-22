Koronayı yendiler 11 aylık bebek de var 93 yaşında dede de...
Koronavirüsle savaşta en büyük moralı iyileşen hasta haberleri veriyor. Türkiye'nin her yerinden Covid-19 yenenlerin haberleri gelmeye devam ediyor. Tedavisi bitip taburcu olanlar arasında 93 yaşında olan da var 11 aylık bebek de...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen toplam hasta sayısının da 13 bin 430'a yükseldiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140'a yükseldi. Türkiye’nin dört bir yanından koronayı yenerek iyileşenlerin haberleri geliyor. Tedavisi bitip bugün taburcu olanlar arasında 93 yaşında olan da var 11 aylık bebek de...
Gümüşhane
Gümüşhane’de yeni tip koronavirüsü hastalığı (Covid-19) nedeniyle yeni Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastalardan birisi daha taburcu edildi. 42 yaşındaki M.K, yoğun bakım sürecinden taburcu olan ilk hasta, tedavi edilen 16. hasta oldu.
Bolu
Bolu’da, koronavirüsü bulguları üzerine yapılan testleri pozitif çıkan 6 kişi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Ali Günaydın (93), İfakat Bilgi (68), Zekiye Öze (38), Nurettin Celiloğlu (59), Saliha Abacı (44) ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Hastalığı yenerek taburcu olan 6 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Manisa
Geçtiğimiz 15 Nisan günü Manisa’nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi’nde korona virüsü testi pozitif çıkan bir kişinin çevresinde birçok kişiyle temasta bulunduğu gerekçesiyle mahalle 14 günlük karantinaya alınmıştı. Mahallede yapılan testler sonucu korona virüs pozitif çıkan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altındaki aynı mahalleden 7 kişi ile hastanede corona virüsü tedavisi gören diğer 2 kişi ile birlikte toplam 9 hasta sağlığına kavuşarak bugün tabucu oldu.